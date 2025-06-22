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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Начали разваливать и Минздрав

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Фарид Исаев, автор haqqin.az
03:41 657

Уже мало кто сомневается, что президентство Дональда Трампа многим дорого обойдется. Кто-то этому рад, поскольку именно поэтому за него голосовал: чтобы «он им показал»! Но в числе тех, кому «он покажет», может оказаться неприятно большим, включая избирателей MAGA.

Как известно Трамп отблагодарил Роберта Кеннеди-младшего, который шел альтернативным кандидатом на президентских выборах, за то, что тот снял свою кандидатуру в его пользу. РФК, как его называют в Штатах, был назначен на пост министра здравоохранения. Это вызвало, мягко говоря, недоумение, поскольку Кеннеди неоднократно высказывал дикие идеи на медицинские темы: что прививки вызывают аутизм, ВИЧ-инфекция не является причиной СПИДа, а зато Wi-Fi и 5G приводят к раку. На сенатских слушаниях его кандидатуру утвердили незначительным большинством 52 на 48. Недостающие голоса он получил в обмен на обещание смягчить антипрививочную риторику.

В знак благодарности Трамп отдал на откуп Кеннеди Минзрав. А он его разваливает

И вот результат обещаний: новый министр уволил всех до единого семнадцать экспертов из комитета, который определяет перечень вакцин для национального календаря прививок. Именно этим календарем руководствуются врачи, назначая обязательную вакцинацию детям и взрослым. Эта процедура полностью покрывается страховыми компаниями. Если какая-то вакцина не включена в календарь, страховые могут отказать в оплате, что сделает прививку для кого-то недоступной: многие вакцины стоят от ста долларов до двухсот пятидесяти и дороже.

Уже известны имена восьми новых членов экспертной комиссии. Сказать, что медицинское сообщество Америки в шоке, значит, ничего не сказать. Одно сборище дилетантов в медицине, не способных на серьезные и дальнейшие исследование в концептуальной медицине.

До конца июня эти замечательные люди соберутся на совещание, на котором примут решение о вакцинах против гриппа и респираторно-синцитиального вируса (РСВ). В поле их внимания также вопрос, стоит ли сохранять вакцины против COVID-19, менингококковой инфекции и вируса папилломы человека (ВПЧ). О последствиях действий этой группы дилетантов и фриков во главе важнейшего медицинского органа можно только с ужасом догадываться.

Америка никогда не была настолько «великой». И точно была здоровее.

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