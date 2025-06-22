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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
Новость дня
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Срочно: США атаковали Иран

новость дополняется: 04:19
03:50 1540

В заявлении израильского правительства отмечается, что США нанесли смертельный удар по ядерной программе Ирана.

"Полное уничтожение всех ядерных объектов, предназначенных для производства ядерного оружия», - говорится в заявлении.

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Трамп: «Это исторический момент для США, Израиля и мира. Иран должен согласиться прекратить войну сейчас».

* * *

Трамп выступит с обращением к нации на фоне атак ВВС США по Ирану, сообщает New York Times.

* * *

Правительство Ирана и иранские СМИ не отреагировали на атаку ВВС США.

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Президент США Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана.

По словам Трампа, самолет ВВС США сбросил "полный боезапас бомб" на ядерный объект в иранском Фордо.

Трамп после атак ВВС США по Ирану призвал Тегеран к миру.

Администрация Трампа заранее сообщила Израилю о готовящемся ударе США по Ирану, сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

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