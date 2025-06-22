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Срочно: США атаковали Иран... Трамп угрожает новыми ударами
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Срочно: США атаковали Иран... Трамп угрожает новыми ударами

Иранская оппозиция призвала народ к эвакуации. Из-за радиоактивного загрязнения

новость обновляется: 05:12
04:32 2210

Иранские чиновники подтверждают бомбардировки ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщает израильский портал Ynet.

В частности, пресс-секретарь штаба по управлению кризисными ситуациями в иранской провинции Кум подтвердил, что ядерный объект в Фордо был атакован:

«Несколько часов назад, после активации системы противовоздушной обороны Кума и идентификации вражеских целей, часть территории ядерного объекта в Фордо подверглась нападению со стороны противника».

Одновременно с этим официальные лица в провинции Исфахан сообщили, что «ядерные объекты в Исфахане и Натанзе подверглись нападению противника».

* * *

Поскольку точной информации об уровне радиации в районе трех атакованных объектов нет, иранские оппозиционные каналы советуют иранцам немедленно эвакуироваться из близлежащих зон.

* * *

Заместитель губернатора провинции Исфахан, в частности, заявил, что в Натанзе и Исфахане «было слышно несколько взрывов, мы видели атаки вблизи ядерных объектов».

* * *

Администрация города Кум подтвердило факт уничтожения части ядерного объекта Фордо.

* * *

Однако другое официальное иранское агентство Тасним сообщает, что часть ядерных объектов в Фордо все же была успешно атакована...

Означает ли это опасность радиоактивного загрязнения в регионе? Никто не знает.

* * *

Жители иранского Кума сообщили, что слышали несколько взрывов за пределами города, передаёт Fars.

* * *

Заместитель политического директора Иранской государственной телерадиокомпании Хасан Абедини заявил в прямом эфире после ударов ВВС США, что Иран некоторое время назад эвакуировал три ядерных объекта. И атака США не причинила ущерб ядерной программе Исламской Республики.

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