Иранская оппозиция призвала народ к эвакуации. Из-за радиоактивного загрязнения

Иранские чиновники подтверждают бомбардировки ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщает израильский портал Ynet.
В частности, пресс-секретарь штаба по управлению кризисными ситуациями в иранской провинции Кум подтвердил, что ядерный объект в Фордо был атакован:
«Несколько часов назад, после активации системы противовоздушной обороны Кума и идентификации вражеских целей, часть территории ядерного объекта в Фордо подверглась нападению со стороны противника».
Одновременно с этим официальные лица в провинции Исфахан сообщили, что «ядерные объекты в Исфахане и Натанзе подверглись нападению противника».
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Поскольку точной информации об уровне радиации в районе трех атакованных объектов нет, иранские оппозиционные каналы советуют иранцам немедленно эвакуироваться из близлежащих зон.
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Заместитель губернатора провинции Исфахан, в частности, заявил, что в Натанзе и Исфахане «было слышно несколько взрывов, мы видели атаки вблизи ядерных объектов».
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Администрация города Кум подтвердило факт уничтожения части ядерного объекта Фордо.
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Однако другое официальное иранское агентство Тасним сообщает, что часть ядерных объектов в Фордо все же была успешно атакована...
Означает ли это опасность радиоактивного загрязнения в регионе? Никто не знает.
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Жители иранского Кума сообщили, что слышали несколько взрывов за пределами города, передаёт Fars.
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Заместитель политического директора Иранской государственной телерадиокомпании Хасан Абедини заявил в прямом эфире после ударов ВВС США, что Иран некоторое время назад эвакуировал три ядерных объекта. И атака США не причинила ущерб ядерной программе Исламской Республики.
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