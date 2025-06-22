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Радость Назима Садыхова, когда он узнал, что получил бонус в 100 тысяч долларов от UFC

ВИДЕО
Отдел спорта
06:12 1327

Бой Назима Садыхова против бразильца Николаса Мотты был признан лучшим на историческом турнире UFC в Баку.

Напомним, Назим выдержал мощнейшую атаку противника в первом раунде, а во втором - нокаутировал бразильца.

Обычно участники лучшего боя вечера получают по 50 тысяч долларов. Но в этот раз президент UFC Дана Уайт объявил, что Садыхов и Мотта получат двойной бонус - по 100 тысяч долларов.

Вот так Назим Садыхов отреагировал, когда ему сообщили, что он стал обладателем призовых, увеличенных вдвое.

Радость Назима Садыхова, когда он узнал, что получил бонус в 100 тысяч долларов от UFC
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