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США эвакуируют из Ирака своих дипломатов

08:18 597

США эвакуируют оставшийся дипломатический персонал из Ирака. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что эвакуационные рейсы, вылетающие из Ирака с американскими дипломатами, вновь возобновились.

Ранее в субботу посольство сообщило: «И посольство, и консульство временно приостановили обычные визовые услуги, но остаются открытыми для консульских услуг для граждан США».

11 июня Госдеп США распорядился об эвакуации части персонала из посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле (иракский Курдистан) из-за «повышенных рисков безопасности».

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