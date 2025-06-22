USD 1.7000
EUR 1.9588
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
После удара по Ирану Трамп обратился к нации: «Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия»
Новость дня
После удара по Ирану Трамп обратился к нации: «Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия»

Что с уровнем радиации в Иране после ударов США

10:19 646

Радиации за пределами ядерных объектов не зафиксировано. Об этом заявили в МАГАТЭ вскоре после атаки ВВС США на объекты в Фордо, Натензе и Исфахане.

«За пределами объекта не наблюдается радиационного загрязнения или ядерной радиации»,— сказал руководитель Национального центра системы ядерной безопасности, которого цитирует IRNA.

Заместитель директора Организации по атомной энергии и руководитель Центра систем ядерной безопасности Мохаммад Реза Кардан объяснил, что для защиты безопасности и здоровья уважаемых граждан страны также были предприняты необходимые меры. По его словам, местные жители могут продолжать свою обычную жизнь в районах в районах, расположенных вблизи атакованных ядерных объектов, без каких-либо опасений».

Ранее Агентство по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии сообщило, что не зафиксировало повышение радиационного фона после ударов США по объектам в Иране. При этом NASA зафиксировала значительный выброс тепла в районе объекта в Фордо примерно за 30 минут до заявления президента США Дональда Трампа об атаке.

После ударов Америки Иран бьет по Израилю: есть разрушения и раненые
После ударов Америки Иран бьет по Израилю: есть разрушения и раненые добавлено видео; обновлено 10:37
10:37 3914
Влиятельная еврейка у Эрдогана. Что за знаки?
Влиятельная еврейка у Эрдогана. Что за знаки? наша корреспонденция; все еще актуально
02:33 8197
Белый дом скрыл от демократов планы ударить по Ирану
Белый дом скрыл от демократов планы ударить по Ирану
09:30 1435
Радость Назима Садыхова, когда он узнал, что получил бонус в 100 тысяч долларов от UFC
Радость Назима Садыхова, когда он узнал, что получил бонус в 100 тысяч долларов от UFC ВИДЕО
06:12 4843
Иран призывает к убийству американских солдат
Иран призывает к убийству американских солдат
05:29 6449
Реакция Ирана на удары США по ядерным объектам: «Готовится ответ»
Реакция Ирана на удары США по ядерным объектам: «Готовится ответ» обновляется с 04:32
08:45 10571
После удара по Ирану Трамп обратился к нации: «Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия»
После удара по Ирану Трамп обратился к нации: «Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия» обновляется с 03:50
07:14 12241
Начали разваливать и Минздрав
Начали разваливать и Минздрав наш комментарий
03:41 5775
Азербайджанец готовил диверсию против евреев и британцев на Кипре
Азербайджанец готовил диверсию против евреев и британцев на Кипре все еще актуально
21 июня 2025, 22:04 6896
Катастрофа в Газе: сотни погибших, свыше тысячи раненых
Катастрофа в Газе: сотни погибших, свыше тысячи раненых о развитии ситуации
03:26 6203
Израиль встретит Иран с «уникальным Бараком»
Израиль встретит Иран с «уникальным Бараком» наша корреспонденция
03:13 4522

ЭТО ВАЖНО

После ударов Америки Иран бьет по Израилю: есть разрушения и раненые
После ударов Америки Иран бьет по Израилю: есть разрушения и раненые добавлено видео; обновлено 10:37
10:37 3914
Влиятельная еврейка у Эрдогана. Что за знаки?
Влиятельная еврейка у Эрдогана. Что за знаки? наша корреспонденция; все еще актуально
02:33 8197
Белый дом скрыл от демократов планы ударить по Ирану
Белый дом скрыл от демократов планы ударить по Ирану
09:30 1435
Радость Назима Садыхова, когда он узнал, что получил бонус в 100 тысяч долларов от UFC
Радость Назима Садыхова, когда он узнал, что получил бонус в 100 тысяч долларов от UFC ВИДЕО
06:12 4843
Иран призывает к убийству американских солдат
Иран призывает к убийству американских солдат
05:29 6449
Реакция Ирана на удары США по ядерным объектам: «Готовится ответ»
Реакция Ирана на удары США по ядерным объектам: «Готовится ответ» обновляется с 04:32
08:45 10571
После удара по Ирану Трамп обратился к нации: «Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия»
После удара по Ирану Трамп обратился к нации: «Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия» обновляется с 03:50
07:14 12241
Начали разваливать и Минздрав
Начали разваливать и Минздрав наш комментарий
03:41 5775
Азербайджанец готовил диверсию против евреев и британцев на Кипре
Азербайджанец готовил диверсию против евреев и британцев на Кипре все еще актуально
21 июня 2025, 22:04 6896
Катастрофа в Газе: сотни погибших, свыше тысячи раненых
Катастрофа в Газе: сотни погибших, свыше тысячи раненых о развитии ситуации
03:26 6203
Израиль встретит Иран с «уникальным Бараком»
Израиль встретит Иран с «уникальным Бараком» наша корреспонденция
03:13 4522
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться