Что с уровнем радиации в Иране после ударов США

Радиации за пределами ядерных объектов не зафиксировано. Об этом заявили в МАГАТЭ вскоре после атаки ВВС США на объекты в Фордо, Натензе и Исфахане.

«За пределами объекта не наблюдается радиационного загрязнения или ядерной радиации»,— сказал руководитель Национального центра системы ядерной безопасности, которого цитирует IRNA.

Заместитель директора Организации по атомной энергии и руководитель Центра систем ядерной безопасности Мохаммад Реза Кардан объяснил, что для защиты безопасности и здоровья уважаемых граждан страны также были предприняты необходимые меры. По его словам, местные жители могут продолжать свою обычную жизнь в районах в районах, расположенных вблизи атакованных ядерных объектов, без каких-либо опасений».

Ранее Агентство по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии сообщило, что не зафиксировало повышение радиационного фона после ударов США по объектам в Иране. При этом NASA зафиксировала значительный выброс тепла в районе объекта в Фордо примерно за 30 минут до заявления президента США Дональда Трампа об атаке.