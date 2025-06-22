В Иране казнили еще одного «агента «Моссада»

В Иране казнен Маджид Мусаиби, признанный виновным в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад», сообщают иранские СМИ.

По данным судебных органов, приговор был приведен в исполнение после завершения всех стадий уголовного судопроизводства и его утверждения Верховным судом страны.

Утверждается, что Мусаиби контактировал с агентом «Моссада» по имени Дэвид в одной из стран Персидского залива и предоставлял еженедельные отчеты о своей работе на коммуникационной платформе. Взамен он рассчитывал получить вознаграждение в криптовалюте.