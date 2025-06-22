Хуситы вступают в войну: перемирие с США окончено

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» начнут атаки на силы Соединенных Штатов в Красном море в ответ на американские удары по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил член политбюро йеменского движения Мухаммед аль-Бухейти в интервью телеканалу Al Jazeera.

«На первом этапе будут атакованы американские силы в Красном море», — сказал представитель хуситов.

По его словам, хуситы будут расширять масштабы конфликта, пока «агрессия против Ирана» не прекратится.

Он также добавил, что соглашение между Соединенными Штатами и хуситами о перемирии теперь утратило силу. Они также пообещали «сюрпризы» для врагов, предупредив о готовности нанести новый ущерб региональной безопасности.

В начале мая администрация США и хуситы при посредничестве Омана договорились о прекращении огня. Хуситы взяли обязательство не атаковать американские военные корабли после того, как Соединенные Штаты прекратили наносить удары по территории Йемена.

Ночью 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Он назвал это «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну». Президент США выступил с обращением к нации: он назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.