Саудиты обеспокоены

Саудовская Аравия с «большой обеспокоенностью» следит за ситуацией в Иране после ударов США по ядерным объектам исламской республики. Об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

«Саудовская Аравия с большой обеспокоенностью следит за развитием событий в братской Исламской Республике Иран после того, как иранские ядерные объекты подверглись атаке со стороны Соединенных Штатов Америки. <...> Королевство подчеркивает необходимость любых усилий, направленных на проявления сдержанности, что позволит избежать дальнейшей эскалации», - сказано в заявлении ведомства в X.

Как пишет Bloomberg, после ударов США прошло несколько часов, а реакции мировых лидеров пока мало, страны Персидского залива пока тоже в целом отмалчиваются.