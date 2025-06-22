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Америка передала Ирану послание через арабов
Новость дня
Америка передала Ирану послание через арабов

Саудиты обеспокоены

11:52 624

Саудовская Аравия с «большой обеспокоенностью» следит за ситуацией в Иране после ударов США по ядерным объектам исламской республики. Об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

«Саудовская Аравия с большой обеспокоенностью следит за развитием событий в братской Исламской Республике Иран после того, как иранские ядерные объекты подверглись атаке со стороны Соединенных Штатов Америки. <...> Королевство подчеркивает необходимость любых усилий, направленных на проявления сдержанности, что позволит избежать дальнейшей эскалации», - сказано в заявлении ведомства в X.

Как пишет Bloomberg, после ударов США прошло несколько часов, а реакции мировых лидеров пока мало, страны Персидского залива пока тоже в целом отмалчиваются.

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