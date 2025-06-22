МИД опроверг слух о переселении жителей Газы в Казахстан

В казахстанском сегменте социальных сетей распространилась информация о том, что жители сектора Газа якобы будут переселены в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, передает Tengrinews.kz.

В посте в соцсети Threads сообщалось, что о поэтапной эвакуации жителей сектора Газа в 2026 году с их последующим переселением якобы заявил принц Саудовской Аравии.

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло данную информацию, подчеркнув, что это не соответствует действительности: «Данная новость не соответствует действительности. Просим вас доверять только официальной информации».