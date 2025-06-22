Удар США по Ирану: Британия знала и поддержала

«Я хочу заверить, что Великобритания не была вовлечена в эти атаки», - сообщил чиновник. Он добавил, что Вашингтон не обращался с запросом на использование совместной британо-американской военной базы Диего-Гарсия на одноименном острове в центре Индийского океана или баз королевских ВВС на Кипре.

Великобритания не принимала участия в ночных ударах США по Ирану, однако была уведомлена Вашингтоном о предстоящей атаке. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил министр по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства Джонатан Рейнолдс.

Относительно уведомления со стороны Вашингтона о предстоящих ударах Рейнолдс сообщил: «Я не могу вам точно сказать, когда мы узнали, но, как вы можете ожидать, мы были проинформированы».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «ядерная программа Ирана представляет серьезную угрозу международной безопасности. Ирану никогда не должно быть позволено разработать ядерное оружие, и США приняли меры для устранения этой угрозы… Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения для выхода из этого кризиса».

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что США провели успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.