Тела заложников вывез Израиль из Газы

«Кампания по возвращению похищенных продолжается непрерывно и проходит параллельно с кампанией против Ирана», - добавил Нетаньяху.

В совместном заявлении пресс-служб ЦАХАЛ и ШАБАК говорится: «В ходе специальной операции, проведенной ШАБАК и ЦАХАЛ в субботу вечером, были эвакуированы из сектора Газа тела заложников Офры Кедар, Йонатана Самрано и младшего сержанта Шая Левинсона, погибших в плену у террористов ХАМАС». Операция стала возможной благодаря точной разведывательной информации ШАБАК, Штаба по делам заложников и военной разведки АМАН. После процедуры идентификации, проведенной полицией и военным раввинатом, погибшие были опознаны, их семьям были переданы сообщения.