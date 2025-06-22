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Америка передала Ирану послание через арабов
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Америка передала Ирану послание через арабов

Тела заложников вывез Израиль из Газы

13:10 552

Израильские военнослужащие вернули из сектора Газа останки трех погибших заложников. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«В ходе операции, проведенной Армией обороны Израиля и Службой общей безопасности в секторе Газа, тела трех похищенных, удерживавшихся кровавой террористической организацией ХАМАС, возвращены в Израиль», - заявил премьер.

«Кампания по возвращению похищенных продолжается непрерывно и проходит параллельно с кампанией против Ирана», - добавил Нетаньяху.

В совместном заявлении пресс-служб ЦАХАЛ и ШАБАК говорится: «В ходе специальной операции, проведенной ШАБАК и ЦАХАЛ в субботу вечером, были эвакуированы из сектора Газа тела заложников Офры Кедар, Йонатана Самрано и младшего сержанта Шая Левинсона, погибших в плену у террористов ХАМАС». Операция стала возможной благодаря точной разведывательной информации ШАБАК, Штаба по делам заложников и военной разведки АМАН. После процедуры идентификации, проведенной полицией и военным раввинатом, погибшие были опознаны, их семьям были переданы сообщения.

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