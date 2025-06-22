Танкеры с нефтью пытаются срочно покинуть Ормузский пролив

Об этом сообщают международные СМИ, ссылаясь на данные судоходных компаний и спутникового мониторинга.

Более 50 нефтяных танкеров ускоряют проход через Ормузский пролив, опасаясь возможной блокировки его Ираном.

Угроза закрытия пролива, через который проходит около 20% мировой нефти, стала ответом Тегерана на недавние удары США и Израиля по иранским ядерным и военным объектам.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем, является ключевым маршрутом для экспорта нефти из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака. По данным аналитического агентства Vortexa, в последние сутки в проливе наблюдается аномально высокая активность танкеров, спешащих доставить грузы до возможного закрытия. Иран, контролирующий северное побережье пролива, неоднократно угрожал перекрыть судоходство в случае эскалации конфликта.