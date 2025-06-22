Спутниковый снимок Фордо после удара США

Последствия удара Военно-воздушных сил США по ядерному объекту Фордо в Иране сняли из космоса. Спутниковые снимки опубликовало Associated Press.

Уточняется, что в результате атаки американских бомбардировщиков повреждения получили входы в подземный ядерный объект. На фото также видны повреждения горы, под которой находится объект.

На снимках Planet Labs PBC видны повреждения самой горы, под которой находится Фордо. Некоторые части горы стали серыми, ее контуры выглядят иначе, чем на предыдущих снимках, что предполагает, что взрыв разбросал обломки вокруг объекта. В воздухе также висел светло-серый дым.

США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье, 22 июня. Президент Дональд Трамп уточнил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо — «основной объект» операции.