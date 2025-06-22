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Америка передала Ирану послание через арабов
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Америка передала Ирану послание через арабов

Иран – крепкий орешек. Судьба Трампа повисла

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Айдын Керимов, автор haqqin.az
14:54 965

Анализируя решение президента США нанести массированный авиаудар по иранским объектам обогащения урана, газета The Washington Post пишет в своей редакционной статье, что оно носит как стратегический, так и политический характер.

В условиях нестабильности на Ближнем Востоке и ослабления Ирана после разрушения его прокси-сетей в Сирии, Ливане и секторе Газа, Трамп, по мнению некоторых, увидел «окно возможностей» для военного удара.

В Белом доме считают, что эта операция усилит позиции США на мировой арене и продемонстрирует решимость Вашингтона перед Китаем, Россией и другими соперниками. Однако, если Иран сумеет нанести ответный удар, последствия могут быть масштабными.

Теперь Трампу предстоит доказать, что его ставка сработала. Иначе его наследие окажется под ударом

Критики предупреждают о риске втягивания США в новую затяжную войну, от которой предшественники Трампа — Барак Обама и Джо Байден — сознательно воздерживались. Они, в отличие от Трампа, предпочитали дипломатическое сдерживание ядерных амбиций Тегерана.

Реакция на действия Дональда Трампа в американском политическом поле оказалась весьма противоречивой. Сенатор Джек Рид назвал удар «опасной авантюрой», которая может дорого обойтись Соединенным Штатам, если Иран отреагирует военной силой. В аналитических центрах также выражают обеспокоенность. Эксперт по Ближнему Востоку Розмари Келаник предупредила, что США могут быть втянуты в «очередную войну за смену режима», которая рискует растянуться на десятилетия.

Даже в лагере Трампа реакция неоднозначна. Консервативные комментаторы Стив Бэннон и Чарли Кирк, традиционно поддерживающие президента, признали, что многие из его сторонников чувствуют, что их предали. Бэннон в прямом эфире назвал ситуацию «вступлением США в войну между Израилем и Персией». А Кирк напомнил, что Трамп пришел к власти с обещаниями избегать таких войн, и выразил сомнения в эффективности удара: «Действительно ли это уничтожило ядерную программу? Мы не знаем».

Политическая элита США бьет в колокола

Особую тревогу выражает молодое поколение сторонников Трампа, которое, по словам комментатора Джека Пособеца, все чаще задается вопросом:

«Почему мы снова вмешиваемся, когда у нас хватает своих проблем?»

Израиль был заранее проинформирован об операции. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, долгое время убеждавший Трампа в необходимости совместных действий, выразил полную поддержку и назвал действия США «поворотным моментом истории», который может привести к миру на Ближнем Востоке.

Отдельные детали операции, по словам чиновников, остаются засекреченными.

Теперь Трампу предстоит доказать, что его ставка сработала. Но если Иран не сломлен, а его ядерная программа продолжится или, что еще хуже, ускорится, то это поставит под удар и внешнюю политику США, и само наследие Дональда Трампа. Политические союзники президента США уже указывают ему на наличие крайне тонкой грани между тактическим успехом и стратегическим провалом.

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