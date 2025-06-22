Иран – крепкий орешек. Судьба Трампа повисла

Анализируя решение президента США нанести массированный авиаудар по иранским объектам обогащения урана, газета The Washington Post пишет в своей редакционной статье, что оно носит как стратегический, так и политический характер. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке и ослабления Ирана после разрушения его прокси-сетей в Сирии, Ливане и секторе Газа, Трамп, по мнению некоторых, увидел «окно возможностей» для военного удара. В Белом доме считают, что эта операция усилит позиции США на мировой арене и продемонстрирует решимость Вашингтона перед Китаем, Россией и другими соперниками. Однако, если Иран сумеет нанести ответный удар, последствия могут быть масштабными.

Критики предупреждают о риске втягивания США в новую затяжную войну, от которой предшественники Трампа — Барак Обама и Джо Байден — сознательно воздерживались. Они, в отличие от Трампа, предпочитали дипломатическое сдерживание ядерных амбиций Тегерана. Реакция на действия Дональда Трампа в американском политическом поле оказалась весьма противоречивой. Сенатор Джек Рид назвал удар «опасной авантюрой», которая может дорого обойтись Соединенным Штатам, если Иран отреагирует военной силой. В аналитических центрах также выражают обеспокоенность. Эксперт по Ближнему Востоку Розмари Келаник предупредила, что США могут быть втянуты в «очередную войну за смену режима», которая рискует растянуться на десятилетия. Даже в лагере Трампа реакция неоднозначна. Консервативные комментаторы Стив Бэннон и Чарли Кирк, традиционно поддерживающие президента, признали, что многие из его сторонников чувствуют, что их предали. Бэннон в прямом эфире назвал ситуацию «вступлением США в войну между Израилем и Персией». А Кирк напомнил, что Трамп пришел к власти с обещаниями избегать таких войн, и выразил сомнения в эффективности удара: «Действительно ли это уничтожило ядерную программу? Мы не знаем».