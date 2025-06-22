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«Полуночный молот» Америки против Ирана
Новость дня
«Полуночный молот» Америки против Ирана

Иран считает, что места для дипломатии не осталось

15:48 874

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле заявил, что США «пересекли очень большую красную линию», атаковав иранские ядерные объекты, передает CNN.

«Мы должны отреагировать на это, основываясь на нашем законном праве на самооборону», — сказал министр, добавив, что не знает, насколько большое пространство теперь осталось для дипломатии.

По словам Аракчи, он связался с министрами иностранных дел нескольких стран региона, и «почти все они очень обеспокоены» и заинтересованы в том, чтобы сыграть свою роль в прекращении «израильской агрессии». На вопрос, намерен ли Иран выполнить свои угрозы перекрыть Ормузский пролив или атаковать базы США в регионе, министр ответил, что у Ирана есть «множество доступных вариантов».

«Мы никогда не доверяли западным странам, ведя с ними переговоры, и теперь у нас еще больше причин вообще им не доверять», — сказал Аракчи.

Глава МИД Ирана также сообщил, что у него нет точной информации о масштабах ущерба, нанесенного ударами США; у него нет полномочий раскрывать планы Ирана по ответным действиям; «администрация США несет исключительную и полную ответственность за последствия своих действий, включая право Исламской Республики Иран на самооборону».

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вскоре президент Дональд Трамп заявил, что эти объекты «полностью и окончательно уничтожены». МАГАТЭ пока не публиковало данных о том, какой ущерб был нанесен предприятиям, сообщив лишь, что не зарегистрировало повышения уровня радиации вокруг атакованных объектов.

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