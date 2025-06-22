Как и чем Иран ответит США?

По мнению Ирвани, это психологическая операция, которая несет в себе более глубокий посыл для иранских чиновников; словно Трамп пытается внедрить в подсознание лиц, принимающих решения в Иране, что их реакция будет небезопасна.

«Именно в этой атмосфере президент США Дональд Трамп, опьяненный властью и пустой самоуверенностью, считает, что Америка вселила страх в умы мира и является сдерживающим фактором номер один в мире. Спустя несколько минут после атаки на Иран он поделился (в сети) флагом США, словно хочет показать, что полностью контролирует ситуацию, готов принять любое возмездие и не боится последствий своих действий», - пишет иранский эксперт.

Ирвани считает, что «…страны, которые создали механизм сдерживания, демонстрируют уверенность, потому что знают, что у противоположной стороны не хватит смелости ответить на первый удар, и даже если это произойдет, его последствия будут серьезными...»

В публикации иранского политического эксперта Резы Ирвани говорится: «В общепринятой и научной литературе термин «сдерживание» именуется как страх второго удара. Другими словами, страны наращивают свою политическую и военную мощь до такой степени, что в случае нападения на другую страну атакованная сторона воздерживается от ответа на удар из-за страха возмездия. Это психологическое состояние называется сдерживанием».

Политэксперт считает, что очевидно, что «Трамп просчитался в масштабах своих действий. Атака (в ночь на 22 июня), наряду с реализацией сценария «двухнедельного окна»… показывает, что восприятие Соединенными Штатами процесса принятия решений в Тегеране по-прежнему основано на довоенном менталитете. Соединенные Штаты еще не поняли, что ход принятия решений в Иране изменился и больше не следует по консервативному пути прошлого. Кроме того, это решение показывает, что ось США - Израиль, в отличие от довоенного времени, не имеет такого большого влияния над процессом ведения войны в Иране».

«Трамп думает, что, маневрируя на карте переговоров, он может снова втянуть Тегеран в свою игру, но реальность показывает противоположное: на этот раз Трамп сам вступил в игру Ирана; игру, входом которой стала война, а выходом — ослабление Америки в регионе. До сегодняшнего утра (22 июня) Америка играла важную роль в нападении (Израиля) на Иран. С точки зрения разведки, оборудования и оборонительных операций (Израиль) вступил в войну полностью при поддержке Америки… Решение Трампа об атаке на ядерные объекты разрушили весь американский план. Другими словами, на этот раз Иран играет с Америкой, чтобы диверсифицировать и расширить свой банк законных целей на Ближнем Востоке. Обманув Америку и приняв участие в Женевских переговорах, Иран поставил Америку в неловкое положение. Теперь очередь Ирана взять на себя военную игру и психологические операции», - пишет автор в своей заметке.

Далее Ирвани отмечает, что игра Трампа в «безумца» исходит не от смелости, а именно от его глубокого страха. Подобные блефы в политической психологии — не признак дерзости, а явное проявление страха перед ответным ударом. Если (атакованная) страна отреагирует жестко и прямо, Трамп не сможет вернуться в созданную им игру из-за своей неспособности предвидеть последствия второго удара».

Военные действия против Ирана, по мнению эксперта, выходят за рамки красных линий: «Это формальное объявление войны региональной державе и гегемону Ближнего Востока… Если противнику не дан соответствующий ответ, он, по сути, посылает сигнал о том, что Иран отступил от своих позиций региональной державы; и это было бы не только военным поражением, но и геополитическим самоубийством для страны…»

«Одной из личных целей Дональда Трампа во время его второго срока является получение Нобелевской премии мира, цель, для достижения которой ему нужен был символический козырь. Возможно, вчерашнее нападение стало тем козырем, который, как он думал, у него был. Но то, что произошло на самом деле, полная противоположность тому, что он себе представлял, потому что, чтобы выиграть эту карту, Трамп совершил политическое самоубийство и официально объявил США инициатором открытой войны. Говоря более прямо, он перевел Америку с позиции глобального наблюдателя на позицию прямого противника, взяв на себя ответственность за все действия с первого дня войны», - считает Ирвани.

По словам эксперта, Соединенные Штаты вступили в войну с Ираном «не через посредников и под видом интерпретируемых игр, а открыто и напрямую. Теперь настало время для Ирана также воплотить свои стратегические лозунги в жизнь; не только доказать, что Америка больше не имеет силы сдерживать нас, но и показать, что с сегодняшнего дня именно Иран может играть роль активного сдерживающего фактора».

«Отныне враг должен бояться нашего гнева, а не мы - его крика… Удар, который обретает смысл не в сфере психологической войны, а на уровне, выходящем за рамки воображения, в реальном поле. Сегодня кровь угнетенных льется рекой, национальные интересы находятся под серьезной угрозой, а глобальное высокомерие вышло на первый план не опосредованно, а напрямую. Больше нет никаких оправданий промедлению. Сейчас не время для скорби и стенаний, а время для восстания и реакции…»

Ирвани задается вопросом: какой должна быть контратака Ирана? «…Исход этого инцидента должен быть таким, чтобы Америка знала, что с сегодняшнего дня она не имеет права свободно вывешивать свой флаг в Персидском заливе, не защищена в небе Ближнего Востока, а ее персонал и военные базы в регионе не защищены от огня. В то же время Иран должен также осознать, что, когда враг напрямую вышел на поле боя, уже недостаточно довольствоваться лозунгами. Стратегические лозунги должны быть преобразованы в исполнительные инструкции, военные директивы и стратегические решения. И, наконец, это должно быть доказано миру: Иран не только строит ранами, он наносит удары ранами».