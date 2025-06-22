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Иран готовится к перекрытию Ормузского пролива

17:12 2156

Парламент Ирана считает необходимым перекрыть Ормузский пролив, сообщил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исмаил Коусари.

Окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности республики.

Ормузский пролив (фото NASA)

Ранее представитель КСИР бригадный генерал Алиреза Тангсири отметил, что Иран не оставит нарушения своей территориальной целостности без жесткого ответа. Его слова приводит Samaa.tv. «Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против нашего суверенитета продолжится», — сказал генерал Тангсири в телевизионном заявлении.

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Шариатмадари также добавил, что Тегеран должен как можно скорее «закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства».

Минобороны Ирана на своей странице в соцсети X пригрозило перекрыть Ормузский пролив на фоне эскалации на Ближнем Востоке. «Нефтяные танкеры не пройдут в Европу через Ормузский пролив», — отмечается в публикации оборонного ведомства.

Через этот канал проходит почти пятая часть мирового нефтяного трафика.

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