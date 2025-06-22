Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает израильское постпредство при всемирной организации.

Как сообщали ранее в председательствующей в СБ ООН в июне миссии Гайаны при ООН, заседание в связи с атакой США против Ирана запланировано на 23.00 по Баку.

«Заседание (Совбеза ООН - ред.) состоится по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, которые продвигают проект резолюции, осуждающий США и Израиль», – говорится в заявлении израильской миссии.