Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает израильское постпредство при всемирной организации.
Как сообщали ранее в председательствующей в СБ ООН в июне миссии Гайаны при ООН, заседание в связи с атакой США против Ирана запланировано на 23.00 по Баку.
«Заседание (Совбеза ООН - ред.) состоится по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, которые продвигают проект резолюции, осуждающий США и Израиль», – говорится в заявлении израильской миссии.
*** 17:48
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ирану пройдет 22 июня. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при ООН.
«Сегодня - 22 июня - в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Баку) состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по запросу Ирана в связи с ударами США», - цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.
Постоянное представительство Ирана при ООН ранее сообщило, что запросило проведение экстренного заседания в связи с американскими ударами.