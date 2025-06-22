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«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана
Новость дня
«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана

Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН

обновлено 18:27
18:27 1890

Заседание Совбеза ООН по теме атаки США на Иран состоится в воскресенье по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, готовится резолюция, утверждает израильское постпредство при всемирной организации.

Как сообщали ранее в председательствующей в СБ ООН в июне миссии Гайаны при ООН, заседание в связи с атакой США против Ирана запланировано на 23.00 по Баку.

«Заседание (Совбеза ООН - ред.) состоится по инициативе нескольких стран, включая Россию и Китай, которые продвигают проект резолюции, осуждающий США и Израиль», – говорится в заявлении израильской миссии.

*** 17:48

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ирану пройдет 22 июня. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при ООН.

«Сегодня - 22 июня - в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Баку) состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по запросу Ирана в связи с ударами США», - цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.

Постоянное представительство Ирана при ООН ранее сообщило, что запросило проведение экстренного заседания в связи с американскими ударами.

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