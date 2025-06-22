Пезешкиан: США должны получить ответ

Тегеран приветствовал переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе, но США атаковали ядерные объекты на территории исламской республики. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«Сначала американцы утверждали, что они намерены убедиться в мирном характере нашей ядерной программы. Мы приветствовали диалог, но они не только нарушили договоренности, но и в полной координации с Израилем нанесли удары по нашим объектам», - приводит слова Пезешкиана его администрация.

Пезешкиан также добавил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.