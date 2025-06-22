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Иран заявил о пострадавших после ударов США по ядерным объектам
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Иран заявил о пострадавших после ударов США по ядерным объектам

Пезешкиан: США должны получить ответ

обновлено 20:31
20:31 4263

Тегеран приветствовал переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе, но США атаковали ядерные объекты на территории исламской республики. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«Сначала американцы утверждали, что они намерены убедиться в мирном характере нашей ядерной программы. Мы приветствовали диалог, но они не только нарушили договоренности, но и в полной координации с Израилем нанесли удары по нашим объектам», - приводит слова Пезешкиана его администрация.

Пезешкиан также добавил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.

*** 18:09

Соединенные Штаты были вынуждены вступить в конфликт на стороне Израиля из-за его бессилия против Ирана. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Несмотря на то, что изначально США пытались скрыть свою роль, после решительного и сдерживающего ответа вооруженных сил нашей страны и наблюдения за очевидным бессилием Израиля, они были вынуждены вмешаться напрямую», - цитирует Пезешкиана агентство Tasnim.

При этом Пезешкиан отметил, что удары США по трем иранским ядерным объектам свидетельствуют о том, что именно Вашингтон инициировал атаку Израиля на Иран.

«Ночная атака США на некоторые ядерные объекты Ирана показала, что именно США являются главным инициатором враждебных действий Израиля против Исламской Республики Иран», - добавил он.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли воздушные удары по трем объектам ядерной программы Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что эти ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. Власти Ирана подтвердили атаку, заявив, что она «будет иметь долгосрочные последствия».

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