Ракетный удар России по полигону ВСУ: есть погибшие и раненые

В Сухопутных войсках ВСУ уточнили, что в настоящее время известно о трех погибших и 11 раненых.

В сообщении говорится, что многочисленных потерь личного состава удалось избежать благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги, «однако, к сожалению, есть погибшие и раненые».

1 июня сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Тогда погибли 12 человек и 60 были ранены. 21 мая Национальная гвардия Украины подтвердила информацию о российском ракетном ударе по полигону в Сумской области, где украинские военнослужащие проходили учения. В результате атаки погибли шестеро военных, десять получили ранения.