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«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана
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«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана

Ракетный удар России по полигону ВСУ: есть погибшие и раненые

обновлено 18:50
18:50 1987

В Сухопутных войсках ВСУ уточнили, что в настоящее время известно о трех погибших и 11 раненых.

В сообщении говорится, что многочисленных потерь личного состава удалось избежать благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги, «однако, к сожалению, есть погибшие и раненые».

1 июня сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Тогда погибли 12 человек и 60 были ранены. 21 мая Национальная гвардия Украины подтвердила информацию о российском ракетном ударе по полигону в Сумской области, где украинские военнослужащие проходили учения. В результате атаки погибли шестеро военных, десять получили ранения.

* * * 18:26

22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими, есть погибшие и раненые, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Сухопутные войска.

Отмечается, что для выяснения обстоятельств создана специальная комиссия, на месте работают правоохранительные органы. Также принимаются дополнительные меры безопасности на случай повторных атак со стороны РФ.

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