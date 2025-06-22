США просят Китай надавить на Иран

«Сейчас мы хотим добиться того, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия. Если они хотят иметь гражданскую ядерную программу, в рамках которой у них будут [атомные] электростанции, как во многих других странах мира, они могут это сделать. Именно такая сделка была им предложена. Они отвергли ее. Они играли с нами. Они пытались играть с нами. Я должен сказать, что они не отвечали на наши предложения. Они исчезли на 10 дней», - сказал глава американской дипломатии.

Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы уже завтра вернуться к переговорам с Ираном. «Это предложение все еще в силе. Мы готовы говорить с ними [Ираном] завтра и начать работать над этим [решением конфликта]», - сказал он.

При это он подчеркнул, что цель США по разрушению ядерных объектов Ирана была достигнута, и дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от реакции Тегерана.

Рубио отметил, что США не работают над свержением режима в Иране. Он также добавил, что США призывают Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив. Американский госсекретарь также утверждает, что у США нет планов по проведению новых военных операций против Ирана.