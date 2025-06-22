Медведев обвинил Трампа-миротворца в начале новой войны

«Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну», — написал он в своем телеграм-канале. По словам Медведева, «абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США», а некоторые государства даже «готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Он не уточнил, есть ли среди них Россия.

Медведев также выразил уверенность, что удар американцев не нанес серьезного ущерба, но сплотил иранцев вокруг властей и что теперь Тегеран точно будет создавать ядерное оружие. «С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира… Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!» — резюмировал он.

США присоединились к Израилю для уничтожения ядерных объектов Ирана в ночь на 22 июня, нанеся удары по трем ключевым заводам — в Натанзе, Исфахане и Фордо, в том числе с применением противобункерных бомб. Трамп объявил, что операция прошла успешно. Он дал понять, что считает такие действия оправданными, учитывая, что «в течение 40 лет Иран заявлял «смерть Америке, смерть Израилю». При этом Трамп призвал Тегеран «быстро» заключить ядерную сделку, пригрозив в случае отказа новыми ударами.

В ответ Иранское агентство по атомной энергии заявило, что страна будет продолжать свою программу по обогащени урана, несмотря на произошедшее.