Турция готовится к блокаде Ормузского пролива: Анкара инвестирует миллиарды

Турция принимает меры на случай закрытия Ормузского пролива, работая над реализацией таких логистических проектов, как «Средний коридор» и «Путь развития». Об этом сообщил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы, в этом регионе расположены богатые нефтью и газом Бахрейн, Ирак, Иран, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.

«Нам необходимо иметь сухопутные и морские пути на случай закрытия Ормузского пролива. Поэтому мы делаем все необходимое в плане реализации проектов «Средний коридор» и «Путь развития». По нашей территории проходит 2,1 тыс. км «Пути развития», мы вложим в него около $24 млрд. Мы также стремимся укрепить «Средний коридор», 2,2 тыс. км которого проходит через нашу территорию. Мы завершили строительство его определенных участков», - приводит слова министра газета Hürriyet.

По словам Уралоглу, после строительства «Пути развития» путь доставки в Европу грузов сократится до 25 дней, а через Средний коридор - до 13 дней.

Средний (Транскаспийский) международный транспортный маршрут проходит от Китая через Казахстан, Туркмению, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. В перевозках задействованы железнодорожный и морской транспорт (по Каспийскому морю). Протяженность маршрута - 11 тыс. км, пропускная способность - от 4,5 млн до 27 млн тонн в год.

Старт проекту «Путь развития», который обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Европой и Азией, был дан властями Ирака в 2023 году. В рамках «Пути развития» предстоит модернизировать и построить свыше 1,2 тыс. км железных дорог, сопряженных со скоростными автомагистралями, которые свяжут Ирак с соседними государствами. В апреле 2024 года между Турцией, Ираком, ОАЭ и Катаром был подписан меморандум по проекту создания международной транспортно-логистической системы. Он оценивается в $17 млрд.