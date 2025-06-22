Украина освободила Андреевку

Силы обороны Украины освободили Андреевку в Сумской области и сумели стабилизировать левый фланг. Об этом сообщает OSINT-платформа DeepState.

Аналитики пишут, что 225 ОШП после длительных боев и мероприятий по зачистке россиян в Андреевке сумел взять под контроль село.

«Этими действиями удалось, во-первых, отвлечь силы из других сел, ведь российские войска вцепились в Андреевку. Во-вторых, остановить дальнейшее продвижение к важным населенным пунктам Хотень и Писаревка», - говорится в сообщении DeepState.

Эксперты добавили, что 225 ОШП остается одним из немногих подразделений, способных выполнять успешные наступательные действия. «При этом, кто понимает реалии, тот знает, что потери 225 значительно меньше», - отметили они.

Также сообщается, что для закрепления в село завели БТГр 110 ОМБр.

Напомним, что за неделю до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силами обороны была освобождена Андреевка.