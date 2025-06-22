Пезешкиан на митинге в Тегеране

В Тегеране прошла масштабная акция протеста против военных ударов США по территории Ирана.
Местные СМИ сообщают, что президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединился к студенческому митингу на площади Революции в Тегеране.
Напомним, что в ночь на 22 июня американские военные нанесли воздушные удары по трем объектам ядерной программы Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что эти ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. Власти Ирана подтвердили атаку, заявив, что она «будет иметь долгосрочные последствия».
Президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединился к студенческому митингу на площади Революции в Тегеране, участники которого осуждают военные удары по территории Исламской Республики. pic.twitter.com/LJVS9DBrql— seymur bakshev (@seymur_bakshev) June 22, 2025