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«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана
Новость дня
«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана

Пезешкиан на митинге в Тегеране

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19:23 862

В Тегеране прошла масштабная акция протеста против военных ударов США по территории Ирана.

Местные СМИ сообщают, что президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединился к студенческому митингу на площади Революции в Тегеране.

Напомним, что в ночь на 22 июня американские военные нанесли воздушные удары по трем объектам ядерной программы Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что эти ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. Власти Ирана подтвердили атаку, заявив, что она «будет иметь долгосрочные последствия».

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