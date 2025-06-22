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«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана
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«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана

Президент Израиля: ядерная программа Ирана не уничтожена

19:23 637

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал удары ВВС США и ЦАХАЛа по ядерным объектам в Иране.

По его словам, атаки не уничтожили иранскую ядерную программу целиком, но нанесли ей серьезный ущерб.

Герцог добавил, что удары Израиля и США будут иметь «далеко идущие последствия».

При этом шеф Пентагона Пит Хегсет ранее заявлял, что операция США привела к уничтожению ядерной программы Ирана, уточнив, что в ударах участвовали 125 самолетов.

В ночь на 22 июня США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации.

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