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«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана
Новость дня
«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана

США: Судьбу Хаменеи должен решать Израиль

19:37 526

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не стремится к смене власти в Иране. Вопрос о судьбе верховного лидера исламской республики Али Хаменеи должен решать Израиль, убежден он.

«Мы не стремимся к смене режима в Иране и не хотим расширять конфликт сверх нынешнего масштаба»,— сказал Вэнс NBC News. Он добавил, что в ближайшие годы США будут стремиться к полному «демонтажу» ядерной программы Ирана. При этом американские власти не заинтересованы в длительном конфликте и проведении наземной операции в Иране.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вчера заявил, что смена власти в Иране пока не входит в планы еврейского государства.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации.

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