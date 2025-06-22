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«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана
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«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана

Массовые задержания в Иране

19:38 562

В Иране задержаны десятки человек по подозрению в связях с Израилем, сообщает агентство Fars.

«Не менее 52 человек были задержаны в Иране по обвинениям в давлении на общественное мнение, хранении и владении беспилотниками или их частями, а также в съемке уязвимых зон и отправке отснятого материала оппозиционным СМИ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что число подобных арестов в Иране и Израиле по подозрению в связях с противоборствующими сторонами неуклонно растет, поскольку две страны продолжают обмениваться ударами, а США теперь также начинают играть более активную роль в конфликте.

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