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«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана
Новость дня
«Полуночный молот»: подробности удара США по ядерным объектам Ирана

Турция обвинила США в разжигании хаоса на Ближнем Востоке

19:46 281

Нанесение США ударов по Ирану приведет к хаосу и неразберихе на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Удары США по ядерным объектам Ирана и присоединение США к агрессии Израиля против Ирана - это новый шаг, который приведет к хаосу и неразберихе на Ближнем Востоке, а не к миру и стабильности. Равно как как процесс, начавшийся с интервенции США в Ирак и Афганистан, привел к усилению радикализации и терроризма в мире, так и нападение США на Иран, скорее всего, приведет к аналогичным последствиям», - написал Алтун в X.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что США провели успешную атаку на «три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан». Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. До этого, с 13 июня, удары по Ирану ежедневно наносил Израиль. Целью его операции было названо уничтожение ракетной и ядерной программ республики.

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