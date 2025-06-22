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Иран заявил о пострадавших после ударов США по ядерным объектам
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Иран заявил о пострадавших после ударов США по ядерным объектам

США предупредили об угрозе атак внутри страны

19:58 1097

Национальная система предупреждения о террористической угрозе США опубликовала бюллетень, в котором говорится о повышенном уровне угрозы на территории страны в связи с эскалацией конфликта с Ираном, сообщает американский телеканал CBS.

По его данным, в бюллетене, который был выпущен утром 22 июня, не упоминаются конкретные угрозы, но утверждается, что существует риск кибератак со стороны «проиранских хакеров».

Также, по сведениям структуры, входящей в состав Министерства внутренней безопасности, «конфликт между Израилем и Ираном может мотивировать экстремистов попытаться совершить нападения».

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации.

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