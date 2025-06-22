Теракт в Дамаске: десятки погибших

В МВД Сирии сообщили, что террорист, устроивший нападение на церковь в Дамаске, был членом ИГИЛ.

«Более 20 человек, по предварительным данным, погибли в результате подрыва... в церкви в Дувейле», - сообщает телеканал.

Теракт в церкви в районе Дувейла в Дамаске унес жизни более 20 человек, информирует сирийский государственный телеканал Syria TV.

*** 20:50

По меньшей мере 5 человек погибли, около 30 получили ранения в результате теракта в христианской церкви, расположенной в восточной части Дамаска. Как сообщил телеканал Al Hadath, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, проникший в храм.

Нападение было совершено в квартале Дувейла, где проживает христианское население. Полиция оцепила район происшествия, к месту прибывают кареты скорой помощи, которые увозят раненых.

По словам очевидцев, двое мужчин начали стрельбу по прихожанам, после чего один из них подорвал себя. На месте происшествия произошел мощный взрыв.