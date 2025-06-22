Теракт в Дамаске: десятки погибших

Теракт в церкви в районе Дувейла в Дамаске унес жизни более 20 человек, информирует сирийский государственный телеканал Syria TV.
«Более 20 человек, по предварительным данным, погибли в результате подрыва... в церкви в Дувейле», - сообщает телеканал.
В МВД Сирии сообщили, что террорист, устроивший нападение на церковь в Дамаске, был членом ИГИЛ.
*** 20:50
По меньшей мере 5 человек погибли, около 30 получили ранения в результате теракта в христианской церкви, расположенной в восточной части Дамаска. Как сообщил телеканал Al Hadath, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, проникший в храм.
Нападение было совершено в квартале Дувейла, где проживает христианское население. Полиция оцепила район происшествия, к месту прибывают кареты скорой помощи, которые увозят раненых.
По словам очевидцев, двое мужчин начали стрельбу по прихожанам, после чего один из них подорвал себя. На месте происшествия произошел мощный взрыв.
*** 20:37
Взрыв призошел в церкви Святого Илии в районе Дуэйла в Дамаске, есть раненые и погибшие, сообщает агентство Sana.
Корреспондент Sky News Arabia в сирийской столице сообщил о нескольких погибших и раненых в результате теракта, совершенного смертником в церкви Мар-Элиас в пригороде Дамаска.
По предварительной информации, внутри церкви взорвал себя террорист-смертник.
* * * 20:17
Сильный взрыв произошел в Дамаске, пишут сирийские СМИ.
По их информации, на место происшествия прибывают машины скорой помощи.
Отмечается, что теракт произошел в церкви в районе Дувейла сирийской столицы во время службы. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
К востоку от Дамаска прогремел сильный взрыв pic.twitter.com/bPhOYmNlSH— seymur bakshev (@seymur_bakshev) June 22, 2025