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Теракт в Дамаске: десятки погибших

видео; обновлено 21:17
21:17 2188

Теракт в церкви в районе Дувейла в Дамаске унес жизни более 20 человек, информирует сирийский государственный телеканал Syria TV.

«Более 20 человек, по предварительным данным, погибли в результате подрыва... в церкви в Дувейле», - сообщает телеканал.

В МВД Сирии сообщили, что террорист, устроивший нападение на церковь в Дамаске, был членом ИГИЛ.

*** 20:50

По меньшей мере 5 человек погибли, около 30 получили ранения в результате теракта в христианской церкви, расположенной в восточной части Дамаска. Как сообщил телеканал Al Hadath, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, проникший в храм.

Нападение было совершено в квартале Дувейла, где проживает христианское население. Полиция оцепила район происшествия, к месту прибывают кареты скорой помощи, которые увозят раненых.

По словам очевидцев, двое мужчин начали стрельбу по прихожанам, после чего один из них подорвал себя. На месте происшествия произошел мощный взрыв.

*** 20:37

Взрыв призошел в церкви Святого Илии в районе Дуэйла в Дамаске, есть раненые и погибшие, сообщает агентство Sana.

Корреспондент Sky News Arabia в сирийской столице сообщил о нескольких погибших и раненых в результате теракта, совершенного смертником в церкви Мар-Элиас в пригороде Дамаска.

По предварительной информации, внутри церкви взорвал себя террорист-смертник.

* * * 20:17

Сильный взрыв произошел в Дамаске, пишут сирийские СМИ.

По их информации, на место происшествия прибывают машины скорой помощи.

Отмечается, что теракт произошел в церкви в районе Дувейла сирийской столицы во время службы. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

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