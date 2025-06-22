Нетаньяху оставил новую записку у Стены Плача

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ударов США по Ирану пришел к Стене Плача в Иерусалиме, где оставил записку и помолился. Видеозапись этого момента размещена на его странице в X.

К важнейшей для иудеев святыне он пришел в кипе, накинув на плечи талит - особое иудейское молитвенное облачение в виде большого покрывала с полосами. Нетаньяху напомнил, что до этого был у Стены Плача десять дней назад - перед началом израильской операции против Ирана. Тогда он тоже оставил там записку со словами: «Вот, народ как лев встанет». Эта цитата из библейского текста стала и основой для названия всей операции.

«Сегодня я нахожусь на том же месте и вкладываю новую записку: «Вот, народ как лев встал». Народ Израиля жив! Мы продолжим творить чудеса и великие дела, чтобы гарантировать вечность Израиля на поколения. Я горжусь нашим народом!» - сказал Нетаньяху.

Стена Плача (она же Западная стена) - единственный сохранившийся фрагмент храмового комплекса в Иерусалиме, разрушенного римлянами в 70 году н. э. Иерусалимский храм был главной святыней иудеев, после его разрушения стена стала одним из основных мест паломничества. Среди молящихся распространен обычай оставлять в щелях между каменными блоками записки с молитвами и обращениями к Богу.

Упомянутая Нетаньяху цитата взята из книги Бемидбар - четвертой по счету в иудейской Торе. В христианском каноне она соответствует ветхозаветной книге Чисел и входит в состав Пятикнижия Моисеева. Эта фраза - фрагмент пророчества Валаама, к которому обратился моавитский царь Валак, желавший остановить продвижение евреев на земли Ханаана. С этой целью Валак обратился к прорицателю с просьбой проклясть народ Израиля, но Валааму во сне раз за разом являлся Бог, вместо проклятий вкладывавший в его уста благословения для евреев и предсказания об их победе над врагами. Одно из них и цитирует Нетаньяху, полностью оно звучит так: «Вот, народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых».