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Как Израиль расчистил путь американским бомбардировщикам
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Как Израиль расчистил путь американским бомбардировщикам

Стамбул собрал исламский мир: Израиль — в центре повестки

21:29 1181

Агрессивные действия Израиля, которые несут угрозу региону, стали важнейшим пунктом заседания министров иностранных стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое 21-22 июня состоялось в Стамбуле. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«Самым важным пунктом нашей повестки на протяжении двух дней было агрессивное поведение Израиля, представляющее угрозу региональной безопасности и стабильности», - написал министр в X.

«Мы провели интенсивные и продуктивные консультации в период, когда наш регион переживает серьезные вызовы. <…> Приняв сегодня Стамбульскую декларацию, мы решительно заявили всему миру об общем голосе исламского мира по глобальным вопросам.

Мы приняли 156 резолюций, предлагающих решения общих проблем исламских стран и мусульманских меньшинств», - отметил глава МИД Турции. В частности, как сообщил Фидан, принято решение создать контактную группу в связи с событиями в Иране.

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