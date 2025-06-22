Ненадежный союзник ненадежного Ирана

После того как США официально присоединились к военным действиям Израиля против Ирана, Китайская Народная Республика оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, Иран — важный стратегический партнер Пекина, поставляющий ему значительную часть нефти и помогающий сдерживать американское влияние на Ближнем Востоке. С другой, Китай, судя по всему, не готов к прямому вмешательству в конфликт, особенно если речь идет о перспективе военного столкновения с США. Этот раскол между интересами и возможностями наглядно очерчивает пределы возможностей Пекина.

Более половины импорта нефти в Китай поступает танкерами, проходящими через Ормузский пролив на южной границе Ирана. А потому любое военное обострение в этом регионе грозит Пекину нарушением поставок и энергетическим шоком. Китай также со скидкой закупает практически всю экспортируемую иранскую нефть, используя «теневые» танкерные флотилии, помогающие обходить западные санкции. Таким образом, утрата Ирана как стабильного партнера на Ближнем Востоке лишит Пекин не только топлива, жизненно необходимого для второй экономики мира, но и опорной точки для дальнейшего продвижения своих интересов на Ближнем Востоке. И тем не менее Китай не проявляет готовности защищать эти интересы с применением силы. Его реакция на атаки США и Израиля по Ирану была и остается подчеркнуто осторожной. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным председатель Си Цзиньпин призвал российского коллегу к прекращению огня, но не упомянул при этом в негативном контексте ни Израиль, ни США. Главный дипломат Китая Ван И, позвонив израильскому коллеге Гидеону Саару, выразил озабоченность КНР, но не осудил действия Израиля, в отличие от своего разговора с Аббасом Аракчи. Столь осторожное поведение отражает нежелание Пекина, даже несмотря на тесные связи с Тегераном, портить отношения с ключевыми глобальными игроками. Китай внимательно следит за действиями США в этом конфликте, особенно за тем, сколь решителен Вашингтон в применении военной силы, что имеет прямое значение для китайского подхода к проблеме Тайваня. Столь мощное подключение США к военной операции против Ирана может заставить КНР пересмотреть свою оценку американской решимости защищать Тайвань.