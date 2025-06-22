Ненадежный союзник ненадежного Ирана

После того как США официально присоединились к военным действиям Израиля против Ирана, Китайская Народная Республика оказалась между молотом и наковальней.
С одной стороны, Иран — важный стратегический партнер Пекина, поставляющий ему значительную часть нефти и помогающий сдерживать американское влияние на Ближнем Востоке. С другой, Китай, судя по всему, не готов к прямому вмешательству в конфликт, особенно если речь идет о перспективе военного столкновения с США. Этот раскол между интересами и возможностями наглядно очерчивает пределы возможностей Пекина.
Более половины импорта нефти в Китай поступает танкерами, проходящими через Ормузский пролив на южной границе Ирана. А потому любое военное обострение в этом регионе грозит Пекину нарушением поставок и энергетическим шоком. Китай также со скидкой закупает практически всю экспортируемую иранскую нефть, используя «теневые» танкерные флотилии, помогающие обходить западные санкции. Таким образом, утрата Ирана как стабильного партнера на Ближнем Востоке лишит Пекин не только топлива, жизненно необходимого для второй экономики мира, но и опорной точки для дальнейшего продвижения своих интересов на Ближнем Востоке.
И тем не менее Китай не проявляет готовности защищать эти интересы с применением силы. Его реакция на атаки США и Израиля по Ирану была и остается подчеркнуто осторожной. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным председатель Си Цзиньпин призвал российского коллегу к прекращению огня, но не упомянул при этом в негативном контексте ни Израиль, ни США. Главный дипломат Китая Ван И, позвонив израильскому коллеге Гидеону Саару, выразил озабоченность КНР, но не осудил действия Израиля, в отличие от своего разговора с Аббасом Аракчи. Столь осторожное поведение отражает нежелание Пекина, даже несмотря на тесные связи с Тегераном, портить отношения с ключевыми глобальными игроками.
Китай внимательно следит за действиями США в этом конфликте, особенно за тем, сколь решителен Вашингтон в применении военной силы, что имеет прямое значение для китайского подхода к проблеме Тайваня. Столь мощное подключение США к военной операции против Ирана может заставить КНР пересмотреть свою оценку американской решимости защищать Тайвань.
В то же время Пекин может выиграть в случае, если США будут надолго втянуты в ближневосточную войну. Ведь тогда часть американских сил, в том числе его флот и ВВС, будут отвлечены с азиатского направления. Но это игра, которая может оказаться весьма и весьма затратной, поскольку дестабилизация на Ближнем Востоке ударит прежде всего по экономике Китая. Не говоря уже о том, что помимо нефти Иран остается одним из немногих государств в регионе, на которые Пекин может опереться в противодействии американскому влиянию. Утрата же такого партнера всерьез ударит по китайской дипломатии.
На данный момент усилия КНР свелись в основном к эвакуации своих граждан из зоны конфликта. Конкретных дипломатических инициатив из Пекина пока не последовало.
Израиль, скорее всего, скептически отнесется к роли Китая как нейтрального посредника. Особенно учитывая связи китайцев с Ираном и их контакты с руководством ХАМАС. Сам Китай по-прежнему позиционирует себя как «непредвзятый игрок», готовый вести диалог со всеми. При этом, как отмечают западные аналитики, Пекин часто избегает давления на своих партнеров. К примеру, в вопросе о нападениях хуситов на суда у побережья Йемена.
По сути, Китай оказался в ситуации, где его реальные возможности явно не соответствуют его геополитическим амбициям. Как и Россия, Пекин ограничивается осторожными дипломатическими формулировками и не готов ставить на кон собственные ресурсы. Что ставит под сомнение эффективность так называемой «оси сопротивления» (Китай, Россия, Иран, КНДР), которая в последнее десятилетие претендовала на создание не только политической, но и военной альтернативы западному порядку.
Как мы видим, реальность оказалась прозаичнее: когда началась большая война, каждый из участников «оси сопротивления» занялся исключительно собой. Так что для Китая вооруженный конфликт на Ближнем Востоке является испытанием не только на выдержку, но и на границы его реального влияния. И, похоже, границы эти совсем не так глубоки, как хотелось бы Пекину.