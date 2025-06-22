В Иране выступили за выход из ДНЯО

Большинство членов комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана высказались за выход республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на фоне ночных ударов США по иранским ядерным объектам.

Об этом сообщил представитель комитета Эбрахим Резаи.

«Большинство членов комитета выступили с резкой критикой деятельности МАГАТЭ и призвали прекратить или приостановить сотрудничество с агентством. Кроме того, среди требований членов комитета, которые планируется включить в повестку [будущего] заседания парламента, были пересмотр участия в ДНЯО и отказ Ирана от договора», - сказал он в интервью агентству Tasnim.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли воздушные удары по трем объектам ядерной программы Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что эти ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. Власти Ирана подтвердили атаку, заявив, что она «будет иметь долгосрочные последствия».