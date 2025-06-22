Бьют по Ирану - попадают в ХАМАС

Аналитики, опрошенные «Ашарк аль-Аусат», указывают, что целью израильских ударов по Ирану является стремление не только ослабить ядерный и ракетный потенциал Тегерана, но и косвенно подорвать возможности организации ХАМАС в секторе Газа.

Несмотря на заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении ускорить дипломатические усилия, ситуация на иранском фронте драматическим образом меняет расчеты: израильская военная операция против Тегерана, фактически переросшая в открытую войну, выдавливает проблему сектора Газа из стратегического контекста.

Согласно данным саудовской газеты «Ашарк аль-Аусат», война между Израилем и Ираном, которая длится уже вторую неделю, существенно осложняет любые попытки достичь перемирия и соглашения о прекращении огня в секторе Газа .

Доктор Саид Акаш из исследовательского центра «Аль-Ахрам» подчеркивает: «Израильское внимание почти полностью переключилось на Тегеран». А представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари, выполняющий посредническую миссию, добавляет, что «нет никаких позитивных сигналов» от сторон, а потому эскалация между Ираном и Израилем делает любой прорыв в Газе крайне маловероятным.

По прогнозам экспертов, политический тупик в Газе и в переговорах об израильских заложниках пока останется в силе — по крайней мере, до конца нынешнего раунда ударов по Ирану. Аналитики считают, что Израиль готов пожертвовать временным перемирием, чтобы усилить стратегические успехи на иранском направлении и получить политический кредит внутри страны. Ведь победа Нетаньяху на иранском направлении может существенно укрепить его политические позиции, основательно подорванные резней 7 октября 2023 года и судебными процессами против него.

Таким образом, на фоне динамики ирано-израильского вооруженного противостояния, Газa, как, впрочем, и российско-украинская война, оказывается отодвинутой на второй план. Главным образом потому, что Нетаньяху уверен: стратегическая победа над Ираном откроет ему реальные возможности в других зонах ближневосточного конфликта и, в частности, в секторе Газа.

Как утверждает «Ашарк аль-Аусат» со ссылкой на мнение экспертов, этот политический тупик, скорее всего, сохранится как минимум до конца текущего раунда боевых действий с Ираном.

Они полагают, что Израиль предпочтет попытки добиться драматического успеха на иранском фронте – пусть даже ценой продолжения кровопролитных военных действий в секторе Газа и отсрочки сделки о заложниках.