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Как Израиль расчистил путь американским бомбардировщикам
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Как Израиль расчистил путь американским бомбардировщикам

Армения и Россия теряют миллиарды в товарообороте

21:51 1341

Товарооборот между Россией и Арменией в прошлом году сократился на $2 млрд, а с начала текущего года не досчитался уже $3 млрд, сообщил «Ведомостям» российский вице-премьер Алексей Оверчук.

По его словам, «общее падение по итогам года, очевидно, составит $6 млрд».

Оверчук заявил, что перспективы сближения Армении с Евросоюзом «уже имеют колоссальный негативный экономический эффект для отношений с Россией» и что «российские предприниматели начинают осторожней относиться к ведению бизнеса с Арменией». По словам вице-премьера, ЕАЭС и ЕС «несовместимы», так что Армения не сможет состоять одновременно в двух этих союзах. «Брюссель не позволит Еревану иметь нормальные отношения с Россией», — подчеркнул Оверчук.

По словам вице-премьера, Армения уже упростила порядок оформления документов оценки соответствия пищевой продукции, ввозимой из-за пределов ЕАЭС. «Из-за этого, казалось бы, незаметного решения России потребуется оценить угрозы для своего рынка», — рассказал Оверчук.

В марте парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз. Представители российских властей неоднократно критиковали власти Армении за шаги по сближению с ЕС.

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