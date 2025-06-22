Эрдоган предложил провести переговоры по Ирану в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары принять у себя переговоры на фоне атак США по Ирану, возник риск худшего сценария, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик.

«После нападения Израиля на Иран наш президент (Эрдоган - ред.) встретился с региональными и мировыми лидерами в рамках широких дипломатических контактов. В этом контексте он решительно подчеркнул, что стол переговоров - единственная площадка для решения проблемы. Наш президент выразил готовность Турции содействовать и принимать у себя все виды мирной дипломатии. После нападения США на ядерные объекты Ирана возникла опасность дальнейшего распространения конфликтов в нашем регионе», - написал Челик в соцсети Х.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли воздушные удары по трем объектам ядерной программы Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что эти ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. Власти Ирана подтвердили атаку, заявив, что она «будет иметь долгосрочные последствия».