Трамп победил: страны НАТО поддержали рост военных расходов

Страны НАТО в воскресенье приняли заявление к предстоящему саммиту, в котором определили цель до 2035 года увеличить ежегодные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП, преодолев возражения Испании, сообщает Reuters.

По данным издания, заявление получило одобрение всех 32 членов НАТО, но станет официальным только после утверждения лидерами, включая президента США Дональда Трампа, на саммите в Гааге в среду.

Агентство DPA подтвердило, что союзники государств НАТО достигли согласия по запланированным целям в сфере оборонных расходов за несколько дней до важного саммита в Гааге.

Консенсус в НАТО по повышению оборонных расходов до 5% ВВП можно считать победой для Дональда Трампа, который месяцами требовал от союзников обязаться повысить оборонные расходы до этого показателя.

Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы до 1,5% ВВП. В ответ на это американский президент Трамп заявил, что «НАТО должен разобраться» со страной. Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть «более гибкую формулу» оборонных расходов.