USD 1.7000
EUR 1.9588
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Как Израиль расчистил путь американским бомбардировщикам
Новость дня
Как Израиль расчистил путь американским бомбардировщикам

Трамп победил: страны НАТО поддержали рост военных расходов

22:29 509

Страны НАТО в воскресенье приняли заявление к предстоящему саммиту, в котором определили цель до 2035 года увеличить ежегодные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП, преодолев возражения Испании, сообщает Reuters.

По данным издания, заявление получило одобрение всех 32 членов НАТО, но станет официальным только после утверждения лидерами, включая президента США Дональда Трампа, на саммите в Гааге в среду.

Агентство DPA подтвердило, что союзники государств НАТО достигли согласия по запланированным целям в сфере оборонных расходов за несколько дней до важного саммита в Гааге.

Консенсус в НАТО по повышению оборонных расходов до 5% ВВП можно считать победой для Дональда Трампа, который месяцами требовал от союзников обязаться повысить оборонные расходы до этого показателя.

Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы до 1,5% ВВП. В ответ на это американский президент Трамп заявил, что «НАТО должен разобраться» со страной. Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть «более гибкую формулу» оборонных расходов.

Истребители Израиля залетели вглубь Ирана и ударили по военному заводу
Истребители Израиля залетели вглубь Ирана и ударили по военному заводу видео; обновлено 22:53
22:53 18407
Трамп: США «вырвали бомбу из рук Ирана»
Трамп: США «вырвали бомбу из рук Ирана»
22:55 207
Ненадежный союзник ненадежного Ирана
Ненадежный союзник ненадежного Ирана наша аналитика
21:30 2684
Трамп с Нетаньяху нагнали туман
Трамп с Нетаньяху нагнали туман наша корреспонденция
18:00 4941
Иран: Никаких переговоров с Америкой и Израилем
Иран: Никаких переговоров с Америкой и Израилем обновлено 21:50
21:50 22657
Бьют по Ирану - попадают в ХАМАС
Бьют по Ирану - попадают в ХАМАС наш обзор
21:43 977
Иран может упереться хуже Украины. Персы и славяне - другие
Иран может упереться хуже Украины. Персы и славяне - другие наша аналитика
21:07 3017
Иран закрывает Ормузский пролив. Жесткая реакция США
Иран закрывает Ормузский пролив. Жесткая реакция США обновлено 18:22
18:22 9268
Как Израиль расчистил путь американским бомбардировщикам
Как Израиль расчистил путь американским бомбардировщикам обновлено 22:48
22:48 28152
Как и чем Иран ответит США?
Как и чем Иран ответит США? Аналитическая выкладка КСИР
15:59 5557
Теракт в Дамаске: десятки погибших
Теракт в Дамаске: десятки погибших видео; обновлено 21:17
21:17 3716

ЭТО ВАЖНО

Истребители Израиля залетели вглубь Ирана и ударили по военному заводу
Истребители Израиля залетели вглубь Ирана и ударили по военному заводу видео; обновлено 22:53
22:53 18407
Трамп: США «вырвали бомбу из рук Ирана»
Трамп: США «вырвали бомбу из рук Ирана»
22:55 207
Ненадежный союзник ненадежного Ирана
Ненадежный союзник ненадежного Ирана наша аналитика
21:30 2684
Трамп с Нетаньяху нагнали туман
Трамп с Нетаньяху нагнали туман наша корреспонденция
18:00 4941
Иран: Никаких переговоров с Америкой и Израилем
Иран: Никаких переговоров с Америкой и Израилем обновлено 21:50
21:50 22657
Бьют по Ирану - попадают в ХАМАС
Бьют по Ирану - попадают в ХАМАС наш обзор
21:43 977
Иран может упереться хуже Украины. Персы и славяне - другие
Иран может упереться хуже Украины. Персы и славяне - другие наша аналитика
21:07 3017
Иран закрывает Ормузский пролив. Жесткая реакция США
Иран закрывает Ормузский пролив. Жесткая реакция США обновлено 18:22
18:22 9268
Как Израиль расчистил путь американским бомбардировщикам
Как Израиль расчистил путь американским бомбардировщикам обновлено 22:48
22:48 28152
Как и чем Иран ответит США?
Как и чем Иран ответит США? Аналитическая выкладка КСИР
15:59 5557
Теракт в Дамаске: десятки погибших
Теракт в Дамаске: десятки погибших видео; обновлено 21:17
21:17 3716
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться