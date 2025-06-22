Во Франции считают: «чудо-бомба» Трампа не остановит Иран

Удары по иранским ядерным объектам не остановят ядерную программу исламской республики, заявил в интервью Le Parisien министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, «простая идея» о том, что несколько ударов уничтожат ядерную программу Ирана, звучит часто. Однако программа старая и размещена на нескольких закрытых подземных объектах.

«Иранская система всегда адаптировалась. Даже нейтрализация ученых только задерживает программу, но не останавливает ее», — полагает французский министр.

Лекорню назвал «чистой иллюзией» веру в то, что американская «чудо-бомба» решит эту проблему. «Удары по ядерным и баллистическим системам Ирана — две понятные цели. Но этого будет недостаточно, чтобы устранить угрозу», — считает глава оборонного ведомства.

Он обратил внимание, что израильские удары по энергетической инфраструктуре, СМИ и учреждениям Ирана отдаляют от уничтожения ядерной программы.