К сведению американцев: после 22 июня наступает 9 мая

Дональд Трамп, претендующий на Нобелевскую премию мира, приступил к реализации своей угрозы превратить Иран в гигантскую чернобыльскую зону. На наших глазах абсурд, воплощенный в знаменитой триаде Оруэлла «Война — это мир», стремительно становится real politic. Когда Трамп отдает приказ сбросить на иранские ядерные объекты бомбы стоимостью по пятьсот миллионов долларов каждая, возникает еще один чудовищный парадокс: на сумму, эквивалентную цене одной такой бомбы, можно было бы месяцами кормить изможденное от голода население сектора Газа. Увы, мы живем в мире, в котором правят социальные дарвинисты и поклонники евгеники, подмявшие под себя позиции элиты. А созданная ими система управления есть не что иное, как какистократия — власть худших из возможных.

Мир оказался во власти мизантропов, садистов, торгашей, клоунов, преступников и карликов, обуреваемых манией величия и уверенных в собственной безнаказанности. История ничему их так и не научила. Даже дата нападения на Иран, 22 июня, не стала для них напоминанием и трагическим символом. Напротив, она превращается в жест злобного, демонстративного символизма. Но, похоже, они забывают, что в календаре есть не только 22 июня, но и 9 мая. Параллельно Белый дом публикует фотографию Трампа в момент атаки на Иран. В окружении вице-президента, госсекретаря, министра обороны и главы администрации он позирует в красной кепке с лозунгом Make America Great Again. Но все происходящее говорит не о «величии» Америки, а о том, сколь микроскопичными стали доверие и реноме этой некогда великой страны. При этом главный дирижер катастрофы, похоже, не осознает последствий своих действий, вызывая у любого человека с остатками здравого смысла не столько даже изумление, сколько глубокое беспокойство, переходящее в страх. Словно престарелый Калигула, он обращается к миру словами древнего тирана: «Ненавидьте, но повинуйтесь».

На опубликованных снимках Дональд Трамп выглядит спокойным, уверенным в себе, нарочито брутальным, словно альфа-самец в стае приматов. Без знания контекста можно было бы даже подумать, что эта группа чиновников просто собралась обсудить за чашкой кофе малозначимые бытовые вопросы. Но в этот момент они принимают решения, втягивающие мир в ядерную катастрофу с государством, с которым еще вчера официально вели переговоры, заверяя мир, что диалог идет «в конструктивном русле». Возникает ощущение дежавю — подобная сцена уже была в мае 2011 года, когда другие действующие лица — Барак Обама, Хиллари Клинтон и их окружение — следили в режиме реального времени за операцией по физической ликвидации Усамы Бен Ладена - террориста, созданного руками самих же США. Персонажи меняются, но смертоносная Система остается прежней. Существует и другой аспект: в эпоху «общества спектакля» катастрофы должны быть визуализированы, отрекламированы, превращены в шоу и выставлены на всеобщее обозрение. Некрофилия становится нормой, все должны видеть, как именно бомбят Иран и с каким равнодушием это одобряется. Отныне свобода слова и прессы — в полной открытости физической расправы: мол, мы ничего не скрываем от человечества, даже наших эмоций по поводу массовых убийств.