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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Новость дня
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Китай осудил США

22 июня 2025, 23:21 953

Китай решительным образом осуждает удары США по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил журналистам постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.

«Китай решительно осуждает военное нападение США на ядерные объекты Ирана, которые, хочу подчеркнуть, находятся под защитой МАГАТЭ. Мы считаем, что это грубое нарушение Устава ООН и международного права», - сказал он.

В ночь на 22 июня американские военные нанесли воздушные удары по трем объектам ядерной программы Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что эти ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. Власти Ирана подтвердили атаку, заявив, что она «будет иметь долгосрочные последствия».

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