Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление

Ynet провел вечером 22 июня интервью с официальным представителем Кабинета министров Израиля, которое мы предлагаем читателям haqqin.az: - Американская атака на Иран вызвала тяжелые разрушения. Израильские источники утверждают, что объект в Натанзе был уничтожен, а Фордо и Исфахан получили серьезные повреждения. Каковы оценки на данный момент? - По нашей оценке, объект в Натанзе полностью уничтожен. В Фордо и Исфахане повреждения значительны, но не критичны. Мы предполагаем, что сотни килограммов обогащенного урана были уничтожены. - Есть ли точная проверка результатов атаки ВВС США? - Нет. На данный момент мы располагаем только предварительными оценками. Картина прояснится в ближайшие дни. Сегодня мы считаем, что иранцы не успели вывезти большие объемы обогащенных материалов. Если что-то и было перемещено в другие места, то в минимальных количествах. - Когда было принято решение о нападении США на Иран?

- Между средой и четвергом. В Израиле об этом знали только премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр стратегического планирования Рон Дермер. Остальные члены военного кабинета не были в курсе. Также не было обсуждений возможных действий Израиля в случае, если американцы откажутся бомбить Фордо. - Было ли вмешательство Израиля в американский план операции? - Да. Изначально планировалась атака только на Фордо, но Нетаньяху и Дермер убедили Трампа расширить цель, включив в нее Натанз и Исфахан. Израиль знал о подземном комплексе под Исфаханом, где хранился уран, но не мог сам нанести по нему удар. США завершили начатое. - Как происходила координация между США и Израилем? - Перед операцией США обратились к Израилю с просьбой расчистить путь. То есть убрать зенитные батареи и радары, чтобы иранцы не засекли американские бомбардировщики. В операции участвовали 120 самолетов, включая бомбардировщики B-2. - Как далеко, по вашим оценкам, была отброшена ядерная программа Ирана?

- Мы считаем, что более чем на десятилетие. - Что с точки зрения Израиля означает «затяжная кампания»? - Мы готовим нашу общественность к возможности затяжной кампании. Но это зависит от Ирана. Если они решат вести с нами войну на истощение, значит так тому и быть. Но мы этого не хотим. Наша цель — завершить эту операцию как можно скорее. Желательно уже на этой неделе. Все зависит от Хаменеи. Если он продолжит стрелять, то продолжим и мы. - Как Израиль справляется с истощением арсенала ракет-перехватчиков? - Мы продолжаем их производить. Бюджеты оборонного ведомства увеличены. Все имеет срок годности. Так что у нас достаточно и ракет, и пусковых установок. - Какова конечная цель Израиля в этой кампании? Речь идет об уничтожении ядерной программы или о свержении режима? - Наша конечная цель всегда заключалась в ограничении ядерной программы Ирана. Свержение режима — не цель. Оно может стать побочным результатом, но не стоит в повестке. - Что, если Иран согласится на прекращение огня? - Если завтра Хаменеи прекратит стрельбу и скажет, что хочет полностью завершить инцидент, то мы это примем. - Надеется ли Израиль на возвращение Ирана к ядерной сделке?