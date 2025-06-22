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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Зеленский: Россия готовит военные операции в Европе

22 июня 2025, 23:55 566

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовит новые военные операции на территории Европы.

«Мы фиксируем дальнейшую интеллектуальную деградацию российского руководства и имеем доказательства того, что они готовят новые военные операции на территории Европы», - сказал он.

Зеленский также отметил, что санкции наносят российской экономике серьезный ущерб.

По мнению президента Украины, это подтверждает правильность стратегии по усилению международного давления.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет информировать партнеров о фактах, полученных разведкой, и уже готовит совместные решения с Великобританией и Европейским союзом для укрепления защиты Европы.

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