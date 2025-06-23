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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Новость дня
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Иран выразил протест США

00:09 457

МИД Ирана вручил послу Швейцарии в Тегеране Надин Лозано, которая также представляет интересы США в республике, ноту протеста в связи с ударами американских военных по трем иранским ядерным объектам. Об этом сообщило агентство Tasnim.

В документе отмечается, что нападение США является вопиющим нарушением Устава ООН и других документов, запрещающих атаки на ядерные объекты, используемые в мирных целях.

Глава американского департамента МИД Ирана Иса Камели в беседе с послом Швейцарии подчеркнул, что Иран имеет право на защиту своей территории, обеспечение безопасности и национальных интересов в соответствии с Уставом ООН. В свою очередь, Лозано заявила, что немедленно передаст ноту представителям американского правительства.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы провели успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. С 13 июня Израиль ежедневно наносит удары по Ирану в рамках операции, направленной против иранской ядерной программы.

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