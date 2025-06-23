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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Норвегия выделила Украине новую помощь

00:31 553

Норвегия выделяет $400 млн для украинского ВПК, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня в Украине был министр обороны Норвегии. Есть решение о $400 млн для нашего производства - новые инвестиции, на дроны прежде всего», - приводятся слова Зеленского в его Telegram-канале.

Также, по словам Зеленского, в Украине уже открыт офис одной из крупнейших европейских оборонных компаний - норвежской Kongsberg Defence & Aerospace.

20 июня премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил, что власти королевства намерены увеличить расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП в соответствии с целями НАТО. По его словам, страна планирует направить 3,5% ВВП на оборонные нужды, в том числе на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины. Дополнительные 1,5% ВВП будут выделены на обеспечение национальной и коллективной безопасности.

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