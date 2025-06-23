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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Трамп вел двойную игру с Ираном

00:42 917

Заявления президента Дональда Трампа о том, что США готовы дать Ирану максимум две недели на то, чтобы попытаться дипломатическим путем прийти к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, были частью спланированной дезинформационной кампании. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их словам, общественность воспринимала слова американского лидера как паузу для дипломатических усилий, но на самом деле это был отвлекающий маневр, призванный замаскировать подготовку к удару по ядерным объектам Ирана. При этом о реальной работе над операцией знали лишь единицы в Белом доме и Пентагоне, многие сотрудники высокого ранга оставались в неведении вплоть до официального объявления об ударе. Глава вашингтонской администрации перед началом операции консультировался как со сторонниками нападения на Иран, так и с противниками данной идеи.

Кроме того, отмечается в статье, Трамп оставлял за собой право отменить операцию до входа самолетов в иранское воздушное пространство. Окончательное решение было принято буквально за минуты до нанесения ударов по ядерным объектам.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что американские вооруженные силы провели успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. С 13 июня Израиль ежедневно наносит удары по Ирану в рамках операции, направленной против иранской ядерной программы.

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