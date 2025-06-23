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Россия освободила украинского журналиста

00:55 625

Украинский журналист «Крым.Реалии» (проект украинской службы «Радио Свобода») Владислав Есипенко был освобожден из российского заключения и выехал из Крыма. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Есипенко находился в российском заключении более четырех лет.

«Более четырех лет Влада произвольно наказывали за преступление, которого он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за то, что сообщал правду о том, что происходило в оккупированном Россией Крыму…» — заявил президент и гендиректор «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Стивен Капус.

Он также поблагодарил украинское и американское правительства за помощь в освобождении Есипенко.

В июне 2021 года «власти Крыма» предъявили Есипенко обвинения по ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств) и ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ, напоминает NV. В 2022 году решением «суда» его приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима.

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