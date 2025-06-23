USD 1.7000
EUR 1.9588
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Новость дня
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Россия заявила об открытом Америкой «ящике Пандоры»

01:10 726

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил США в готовности «на любые преступления» ради «сохранения своей гегемонии».

Об этом он заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу Ирана в связи с ударами Соединенных Штатов.

«За прошедшие десять дней генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал, что удары по иранской атомной инфраструктуре могут иметь абсолютно непредсказуемые последствия и создают огромную угрозу не только в исламской республике, но и для региона и мира в целом. Однако Вашингтон совершенно не заботят ни радиологические последствия, ни угроза для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей», — сказал Небензя.

Постпред РФ добавил, что «США подтвердили, что готовы на любые преступления и нарушения международного права ради сохранения своей гегемонии».

По словам Небензи, атаки США против Ирана открыли «ящик Пандоры». По его словам, мир окажется на грани ядерной катастрофы, если эскалация боевых действий в Иране не остановится. Атаки Вашингтона на иранские ядерные объекты являются колоссальным ударом по глобальному режиму нераспространения, считает Небензя.

Удар США был неспровоцированным, отметил постпред России. «Таким образом, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества и подтвердил, что ради интересов своего израильского союзника он готов поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что Москва «решительным образом» осуждает действия США. Удары по Ирану он назвал «безответственными, опасными и провокационными». По его мнению, США сознательно отказались от дипломатии в вопросе урегулирования конфликта. Проект совместной резолюции России, Китая и Пакистана по прекращению огня на Ближнем Востоке отражает позиции большинства членов Совбеза, добавил Небензя.

В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».

Хабиб Нурмагомедов: «Азербайджан, большое спасибо! Эти дни были потрясающими»
Хабиб Нурмагомедов: «Азербайджан, большое спасибо! Эти дни были потрясающими» ФОТО
02:00 26
МАГАТЭ не может оценить ущерб в Фордо
МАГАТЭ не может оценить ущерб в Фордо обновлено 23:42
22 июня 2025, 23:42 8920
К сведению американцев: после 22 июня наступает 9 мая
К сведению американцев: после 22 июня наступает 9 мая главная тема
22 июня 2025, 22:35 4216
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты обновлено 23:14
22 июня 2025, 23:14 30795
У Израиля остались «незаконченные дела» в Иране
У Израиля остались «незаконченные дела» в Иране видео; обновлено 01:37
01:37 21190
Трамп заговорил о смене власти в Иране
Трамп заговорил о смене власти в Иране обновлено 01:20
01:20 2269
Ненадежный союзник ненадежного Ирана
Ненадежный союзник ненадежного Ирана наша аналитика
22 июня 2025, 21:30 5007
Трамп с Нетаньяху нагнали туман
Трамп с Нетаньяху нагнали туман наша корреспонденция
22 июня 2025, 18:00 5311
Иран: Никаких переговоров с Америкой и Израилем
Иран: Никаких переговоров с Америкой и Израилем обновлено 21:50
22 июня 2025, 21:50 23721
Бьют по Ирану - попадают в ХАМАС
Бьют по Ирану - попадают в ХАМАС наш обзор
22 июня 2025, 21:43 1622
Иран может упереться хуже Украины. Персы и славяне - другие
Иран может упереться хуже Украины. Персы и славяне - другие наша аналитика
22 июня 2025, 21:07 4815

ЭТО ВАЖНО

Хабиб Нурмагомедов: «Азербайджан, большое спасибо! Эти дни были потрясающими»
Хабиб Нурмагомедов: «Азербайджан, большое спасибо! Эти дни были потрясающими» ФОТО
02:00 26
МАГАТЭ не может оценить ущерб в Фордо
МАГАТЭ не может оценить ущерб в Фордо обновлено 23:42
22 июня 2025, 23:42 8920
К сведению американцев: после 22 июня наступает 9 мая
К сведению американцев: после 22 июня наступает 9 мая главная тема
22 июня 2025, 22:35 4216
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты обновлено 23:14
22 июня 2025, 23:14 30795
У Израиля остались «незаконченные дела» в Иране
У Израиля остались «незаконченные дела» в Иране видео; обновлено 01:37
01:37 21190
Трамп заговорил о смене власти в Иране
Трамп заговорил о смене власти в Иране обновлено 01:20
01:20 2269
Ненадежный союзник ненадежного Ирана
Ненадежный союзник ненадежного Ирана наша аналитика
22 июня 2025, 21:30 5007
Трамп с Нетаньяху нагнали туман
Трамп с Нетаньяху нагнали туман наша корреспонденция
22 июня 2025, 18:00 5311
Иран: Никаких переговоров с Америкой и Израилем
Иран: Никаких переговоров с Америкой и Израилем обновлено 21:50
22 июня 2025, 21:50 23721
Бьют по Ирану - попадают в ХАМАС
Бьют по Ирану - попадают в ХАМАС наш обзор
22 июня 2025, 21:43 1622
Иран может упереться хуже Украины. Персы и славяне - другие
Иран может упереться хуже Украины. Персы и славяне - другие наша аналитика
22 июня 2025, 21:07 4815
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться