Россия заявила об открытом Америкой «ящике Пандоры»

Об этом он заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу Ирана в связи с ударами Соединенных Штатов.

«За прошедшие десять дней генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал, что удары по иранской атомной инфраструктуре могут иметь абсолютно непредсказуемые последствия и создают огромную угрозу не только в исламской республике, но и для региона и мира в целом. Однако Вашингтон совершенно не заботят ни радиологические последствия, ни угроза для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей», — сказал Небензя.

Постпред РФ добавил, что «США подтвердили, что готовы на любые преступления и нарушения международного права ради сохранения своей гегемонии».

По словам Небензи, атаки США против Ирана открыли «ящик Пандоры». По его словам, мир окажется на грани ядерной катастрофы, если эскалация боевых действий в Иране не остановится. Атаки Вашингтона на иранские ядерные объекты являются колоссальным ударом по глобальному режиму нераспространения, считает Небензя.

Удар США был неспровоцированным, отметил постпред России. «Таким образом, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества и подтвердил, что ради интересов своего израильского союзника он готов поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что Москва «решительным образом» осуждает действия США. Удары по Ирану он назвал «безответственными, опасными и провокационными». По его мнению, США сознательно отказались от дипломатии в вопросе урегулирования конфликта. Проект совместной резолюции России, Китая и Пакистана по прекращению огня на Ближнем Востоке отражает позиции большинства членов Совбеза, добавил Небензя.

В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».